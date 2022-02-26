В Шостке на Сумщине есть угроза артобстрела: воют сирены

В городе Шостка в Сумской области есть угроза артобстрела. Там звучат сирены, людей просят идти в укрытие.

На Сумщине снова опасно. Враг может атаковать. Людей просят быть осторожными.

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Тревога в Шостке

Шостка! Сирены! Угроза артобстрела! В укрытие,

– говорится в сообщении.

Напомним, Суммы находятся под обстрелом российских войск. Оккупанты ведут огонь по городу из реактивных систем залпового огня "Град". Обстрел ведут со стороны Косовщины.

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