Шотландская национальная партия и сейчас является правящей в стране. Однако на майских 2021 года выборах в парламент она получила даже большую победу, чем ожидалось.

Об этом заявила лидер ШНП и руководительница правительства Шотландии Никола Фергюсон Стерджен. Это произошло в субботу, 8 мая, когда итоги парламентских выборов стали очевидными.

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Парламентские выборы в Шотландии: что известно о результатах

По словам лидера Шотландской национальной партии и главы правительства страны Стерджен, ШНП одержала убедительную и разгромную победу.

Абсолютно никто не мог предвидеть масштаб и рекордный результат, с которым мы победили на этих выборах,

– сказала она.

Эти слова прозвучали еще до того, как подсчитали все голоса, но уже в момент, когда результаты были очевидны. Однако – на самом деле не все так просто.

ШНП в парламенте Шотландии будет иметь больше мандатов, чем раньше, а также будет самой крупной политической силой. Но – не будет иметь абсолютного большинства.

Избирательная комиссия в Эдинбурге сообщила, что депутатами станут 64 представители ШНП. А для того, чтобы иметь возможность своими силами принимать все важные решения, нужно 65 голосов.

Это важно, ведь ШНП выступает за независимость Шотландии от Великобритании. Так что в этом вопросе придется искать поддержки у других политсил. А поддержать партию Стерджен могут разве что "зеленые" (у них будет 8 мандатов).

Стерджен подтвердила, что требует референдума о независимости Шотландии

Глава правительства Шотландии в выступлении перед объявлением результатов парламентских выборов подчеркнула, что какими бы те результаты ни были, власти страны будут требовать у Лондона разрешения на проведение референдума о независимости.

Вы не добьетесь успеха. Людьми, которые могут решать будущее Шотландии, являются только шотландцы,

– такими словами Стерджен обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Дело в том, что Джонсон категорически против такого референдума. Он заявил, что о независимости Шотландии говорить можно только один раз на поколение .