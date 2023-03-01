"А что случилось": в шоу Соловьева впервые заговорили об угрозе поражения России

Кремлевская пропаганда внезапно начала использовать нарративы о возможном поражении России в войне против Украины. Пропагандисты напуганы из-за решимости Запада касательно военной поддержки Украины.

Сценарий поражения России обсуждался в выпуске скандального ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", пишет 24 Канал. Пропагандисты больше не насмехаются над Украиной, ее президентом и поставками западной военной техники Вооруженным Силам Украины.

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Пропагандисты признают сложность ситуации

В то же время они обеспокоенно признают, что ситуация неблагоприятная, а поражение России может произойти.

"К технике НАТО нужно относиться серьезно. Не надо недооценивать. Запад регулярно устраивает шумихи, а на самом деле затянули уже немало чего. И ребята на передовой, которые сталкиваются с техникой НАТО, не очень любят, когда здесь рассказывают: "Да это все…". Это все не мелочи!", – сказал Соловьев.

Он сильно разочаровался тем фактом, что Запад больше не верит угрозам Кремля. В порыве гнева Соловьев разразился оскорблениями в адрес западных политиков.

Кремлевский "политолог" Семен Багдасаров в той же передаче допустил поражение Кремля в войне и даже гражданской войне, которая может произойти в России.

"Эта ситуация действительно чревата нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать! Я не согласен с теми, кто говорит: "Мы победим"… К Украине нужно относиться и к Зеленскому серьезно. Он опасен! Он не прост! Он энергичен, он в этой истории играет большую роль... Ситуация для нас опасная. Не надо радоваться. Да, сегодня общество стабильно. Но оно было стабильно и в 1916 году, а потом раз – вдруг выяснилось, что не стабильно. Опасная ситуация", – жаловался пропагандист Багдасаров.

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