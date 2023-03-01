"А что случилось": в шоу Соловьева впервые заговорили об угрозе поражения России
Кремлевская пропаганда внезапно начала использовать нарративы о возможном поражении России в войне против Украины. Пропагандисты напуганы из-за решимости Запада касательно военной поддержки Украины.
Сценарий поражения России обсуждался в выпуске скандального ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", пишет 24 Канал. Пропагандисты больше не насмехаются над Украиной, ее президентом и поставками западной военной техники Вооруженным Силам Украины.
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Пропагандисты признают сложность ситуации
В то же время они обеспокоенно признают, что ситуация неблагоприятная, а поражение России может произойти.
"К технике НАТО нужно относиться серьезно. Не надо недооценивать. Запад регулярно устраивает шумихи, а на самом деле затянули уже немало чего. И ребята на передовой, которые сталкиваются с техникой НАТО, не очень любят, когда здесь рассказывают: "Да это все…". Это все не мелочи!", – сказал Соловьев.
Он сильно разочаровался тем фактом, что Запад больше не верит угрозам Кремля. В порыве гнева Соловьев разразился оскорблениями в адрес западных политиков.
Кремлевский "политолог" Семен Багдасаров в той же передаче допустил поражение Кремля в войне и даже гражданской войне, которая может произойти в России.
"Эта ситуация действительно чревата нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать! Я не согласен с теми, кто говорит: "Мы победим"… К Украине нужно относиться и к Зеленскому серьезно. Он опасен! Он не прост! Он энергичен, он в этой истории играет большую роль... Ситуация для нас опасная. Не надо радоваться. Да, сегодня общество стабильно. Но оно было стабильно и в 1916 году, а потом раз – вдруг выяснилось, что не стабильно. Опасная ситуация", – жаловался пропагандист Багдасаров.
Путин задал новый курс пропаганде
- В Кремле в последние дни произошли значительные изменения в риторике, где откровенно говорят о возможном распаде России.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин внезапно заговорил о распаде России. Он заявил, что у Запада якобы есть план распада России, в результате чего может исчезнуть этнос россиян.
- Таким образом, Путин пытается еще больше мобилизовать российское общество, представляя войну как угрозу самой России.
- Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский обратил внимание на заявление Дмитрия Медведева, в котором тот отметил, что в случае поражения России в войне страна может перестать существовать. Медведев заявил, что развал России недопустим и это "красная" грань.