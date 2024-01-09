В России с рельсов сошли 14 грузовых вагонов: причины аварии устанавливают

В России на Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Авария произошла на перегоне Алеур-Бушулей. Россияне убеждают, что пострадавших в результате инцидента нет.

Российская железная дорога у себя в телеграмме сообщила, что повреждения получили соседние пути. Известно, что из-за аварии пришлось останавливать пассажирские поезда, в том числе Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск.

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При этом официально отмечают, что причины аварии неизвестны.

"Нет информации о жертвах или вреде окружающей среде. Причина аварии устанавливается", – говорится в сообщении российского ведомства.



В России сошли с рельсов 14 вагонов поезда / Фото росСМИ

В то же время телеграмм-канал Astra отмечает, что возможной причиной аварии является столкновение с поездом, направлявшимся в противоположную сторону.



Причины аварии еще устанавливают / Фото росСМИ



Движение по магистрали было остановлено в обоих направлениях / Фото росСМИ

Кстати, 8 января произошел взрыв на железной дороге в Нижнем Тагиле, крупном промышленном центре на Урале, в Свердловской области России. Громкие звуки звучали неподалеку от нефтебазы.