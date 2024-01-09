Російська залізниця у себе в телеграмі повідомила, що пошкодження зазнали сусідні шляхи. Відомо, що через аварію довелось зупиняти пасажирські потяги, серед них: Москва – Владивосток і Чита – Благовіщенськ.

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При цьому офіційно зазначають, що причини аварії невідомі.

"Немає інформації про жертв або шкоду довколишньому середовищу. Причина аварії встановлюється", – йдеться у повідомленні російського відомства.



В Росії зійшли з рейок 14 вагонів поїзда / Фото росЗМІ

Водночас телеграм-канал Astra зазначає, що можливою причиною аварії є зіткнення з потягом, який прямував у протилежний бік.



Причини аварії ще встановлюють / Фото росЗМІ



Рух магістраллю було зупинено в обох напрямках / Фото росЗМІ

До слова, 8 січня стався вибух на залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії. Гучні звуки лунали неподалік від нафтобази.