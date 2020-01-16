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      Шпионила для боевиков СБУ: поймали бывшую военнослужащую Нацгвардии – видео

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      СБУ разоблачила бывшую военнослужащую Нацгвардии, которая была шпионкой боевиков / Иллюстративное фото СБУ

      Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая шпионила и работала на пророссийских боевиков.

      Оккупанты завербовали женщину еще в 2015 году, сообщает пресс-центр Службы безопасности. Тогда она проходила службу в одной из воинских частей Нацгвардии.

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      Боевики провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, дали агентурный псевдоним и договорились о способах двусторонней и экстренной связи.

      Используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения. Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками,
      – сообщают в СБУ.

      Задержанная рассказала об обстоятельствах своего вербовки и сотрудничестве с террористами.

      СБУ спіймала шпигунку
      СБУ со шпионкой боевиков/ Источник: ssu.gov.ua

      Недавно контрразведка Службы безопасности Украины расскрыла факты вербовки сразу трех украинцев из Сумской области сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Среди них – бывший правоохранитель, учитель и работник предприятия из состава концерна Укроборонпром.

      СБУ задержала шпионку боевиков: смотрите видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Война на Донбассе Пророссийские боевики
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