Шпионила для боевиков СБУ: поймали бывшую военнослужащую Нацгвардии – видео

Служба безопасности Украины разоблачила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая шпионила и работала на пророссийских боевиков.

Оккупанты завербовали женщину еще в 2015 году, сообщает пресс-центр Службы безопасности. Тогда она проходила службу в одной из воинских частей Нацгвардии.

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Боевики провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, дали агентурный псевдоним и договорились о способах двусторонней и экстренной связи.

Используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения. Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками,

– сообщают в СБУ.

Задержанная рассказала об обстоятельствах своего вербовки и сотрудничестве с террористами.



СБУ со шпионкой боевиков/ Источник: ssu.gov.ua

Недавно контрразведка Службы безопасности Украины расскрыла факты вербовки сразу трех украинцев из Сумской области сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Среди них – бывший правоохранитель, учитель и работник предприятия из состава концерна Укроборонпром.

СБУ задержала шпионку боевиков: смотрите видео