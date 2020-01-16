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      Шпигувала для бойовиків: СБУ спіймали колишню військову Нацгвардії – відео

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      СБУ викрила колишню військову Нацгвардії, яка була шпигункою бойовиків / Ілюстративне фото СБУ

      Служба безпеки України викрила у Маріуполі колишню військової Національної гвардії, яка шпигувала та працювала на проросійських бойовиків.

      Окупанти завербували жінку ще в 2015 році, повідомляє пресцентр Служби безпеки. Тоді вона проходила службу в одній з військових частин Нацгвардії.

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      Бойовики провели інструктаж щодо дотримання заходів конспірації, дали агентурний псевдонім та домовилися про способи двостороннього та екстреного зв’язку.

      Використовуючи спеціально створені акаунти у забороненій російській соцмережі, військовослужбовець НГУ збирала та передавала необхідні терористам відомості. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці та виявили комп’ютерну техніку із доказами спілкування з бойовиками,
      – повідомляють в СБУ.

      Затримана розповіла про обставини свого вербування та співпрацю з терористами.

      СБУ спіймала шпигунку
      СБУ з шпигункою бойовиків/ Джерело: ssu.gov.ua

      Нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила факти вербування одразу трьох українців з Сумської області співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Серед них – колишній правоохоронець, вчитель та працівник підприємства зі складу концерну Укроборонпром.

      СБУ затримала шпигунку бойовиків: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі СБУ Проросійські бойовики
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