СБУ задержала российского агента, который "наводил" вражеские ракеты на энергообъекты Одессы

Служба безопасности Украины задержала российского агента в Одесской области. Шпион наводил вражеские ракеты на энергообъекты Одессы.

Агент российского ФСБ собирал информацию о размещении военных и объектов критической инфраструктуры на территории Одесской области. В первую очередь, он пытался выявить позиции украинской системы противовоздушной обороны.

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Предатель надеялся получить 70 тысяч

Данные шпион хранил на флешке, которую планировал передать российской спецслужбе. За выполнение "заданий" он хотел получать до 70 тысяч гривен в месяц.

СБУ установила, что российским агентом оказался житель Одесской области, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских взглядов.

Шпиона взяли под стражу

Во время обысков у фигуранта нашли флешку с доказательствами подрывной деятельности. Предателю объявили подозрение. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.





Сообщения, которые присылал шпион ФСБ / Скриншоты СБУ

Повреждение энергосистемы Одесщины

Важно. Добавим, что 20 января стало известно о разоблачении Службой безопасности Украины большой сети наводчиков в Днепре. Украина побеждает Россию в войне спецслужб

Напомним, в ДТЭК сделали неутешительные прогнозы по ситуации со светом в Одесской области. В сообщении говорится, что, очевидно, после последнего массированного обстрела не удастся восстановить энергосистему так быстро, как было в предыдущие разы. Но специалисты делают все возможное.