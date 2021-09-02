Шпионаж в пользу России: в Германии судят экс-сотрудника Stasi

В шпионаже в пользу России обвинили 56-летнего сотрудника немецкой охранной компании. Речь идет о передаче кремлевским спецслужбам поэтажных планов зданий немецкого парламента.

Мужчина идентифицирован только как "Йенс Ф.". Он не сделал никаких заявлений на открытии судебного процесса в Берлине 1 сентября.

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Что мог передать мужчина России

Подозревают, что он направил компьютерный диск военному атташе посольства России в 2017 году. На диске содержится более 300 файлов планов этажей.

Прокуратура заявила, что сотрудник посольства в основном работает на российскую военную спецслужбу ГРУ. Немецкий разведчик действовал якобы по его собственной инициативе.

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Суд предлагал подозреваемому сделку

Мужчине предложили сделку о признании вины. В таком случае его бы приговорили от 20 месяцев до 2 лет лишения свободы. Однако подозреваемый не согласился. Его юридическая группа заверила, что нет никаких доказательств, что их клиент передал материал России.

Защита заверила, что дело основывается на том, что подозреваемый был офицером армии в коммунистической Восточной Германии. Согласно информации немецкого журнала Spiegel, Йенс Ф. был офицером танковой дивизии и работал в Stasi между 1984 и 1990 годами.

Между Москвой и Берлином ситуация напряженная, ведь это уже не первое дело о шпионаже. Также Россию обвиняют в кибератаках на Запад и, в частности, Бундестаг. Москва все отрицает.