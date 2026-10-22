Ни одной рыбы на палубе: российские суда шпионят за стратегическими кораблями Великобритании

Российские траулеры за 4 года более 500 раз останавливались над подводными кораблями Великобритании в Атлантике. В НАТО заметили, что на подозрительных гражданских судах Москвы вообще нет рыбы на палубе.

Как показывает расследование The Telegraph, кремлевский режим систематически задействует гражданский морской флот для определения координат инфраструктуры НАТО на морском дне. Речь идет о стратегических линиях передачи данных, от стабильной работы которых зависят банковская система, больницы и транспорт Соединенного Королевства.

Сотни часов наблюдений за линиями связи

Журналисты проанализировали движение судов за последние 4 года и выяснили, что российские корабли часами курсировали непосредственно вдоль трасс прокладки подводных магистралей или просто дрейфовали над ними.

Наибольшую концентрацию такой активности зафиксировали к северу от Шотландии. Там российские корабли в общей сложности провели 337 часов над трансатлантическим кабелем Atlantic Crossing-1.

Военные Альянса подтвердили наблюдения за гражданским флотом страны-агрессора вблизи британских вод.

Мы прекрасно знаем, чем занимаются российские гражданские рыболовные суда и где они находятся. На некоторых из этих судов никогда не видели ни одной рыбы на палубе,

– сообщил источник в НАТО.

Британские чиновники также отмечают, что Москва сознательно использует коммерческие посреднические структуры для создания угроз критически важной подводной сети.

Чем грозят диверсии в океане?

Эксперты убеждены, что россияне фиксируют точные координаты коммуникаций для возможных диверсий в будущем.

От трансатлантических линий передачи данных зависит около 65 миллиардов фунтов стерлингов британской экономической активности, а через мировую подводную инфраструктуру ежедневно проходят финансовые транзакции на триллионы долларов.

Одновременное повреждение нескольких магистралей в Северной Атлантике и Балтийском море существенно затруднит перенаправление интернет-трафика и может парализовать связь во всей Европе.

Подобные прецеденты уже имели место: 25 декабря 2024 года танкер Eagle S, связанный с российским теневым флотом, повредил якорем кабель связи между Финляндией и странами Балтии.

Кроме того, весной 2026 года британские военные обнаружили российские подводные лодки у архипелага Шпицберген во время испытаний технологий по выводу подводных кабелей из строя. Еще в июле 2022 года Владимир Путин официально утвердил морскую доктрину, которая предусматривает мобилизацию рыболовецких и специальных судов.

Ранее европейские спецслужбы предупреждали о планах Кремля расширить подготовку "российских диверсий" против гражданских лиц и инфраструктуры для оказания психологического давления на союзников.