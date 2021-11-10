Шпионил в пользу Украины: в оккупированном Крыму экс-чиновнику "шьют" госизмену

В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты. Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины и инкриминируют статью о госизмене.

По версии оккупантов, мужчина собирал секретные сведения для СБУ Украины.

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Российские спецслужбы утверждают, что задержанный якобы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну России. Происходило это "в период с 2017 по 2018 год по заданию украинских спецслужб".

Против задержанного уже открыли уголовное дело по статье 275 о государственной измене. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

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Задержанным оказался Юрий Ломенко

Российские СМИ пишут, что задержанным является бывший депутат городского совета Ялты от "Единой России" и бывший мэр Симеиза Юрий Ломенко. 25 октября он досрочно сложил полномочия депутата Ялтинского горсовета. Причины отставки остаются в тайне.

В 2017 году Юрий Ломенко основал национально-культурную автономию "Украинцы Крыма". Он же и возглавил ее. При этом в октябре 2021 года организация была ликвидирована. Ломенко был депутатом Ялтинского горсовета несколько лет.