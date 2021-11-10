За версією окупантів, чоловік збирав секретні відомості для СБУ України.

Важливо Поліція понад рік збирала докази, щоб затримати ката "Палича"

Російські спецслужби стверджують, що затриманий нібито здійснював збір, зберігання, передачу відомостей, що становлять державну таємницю Росії. Відбувалося це "у період з 2017 по 2018 рік за завданням українських спецслужб".

Проти затриманого вже відкрили кримінальну справу за статтею 275 про державну зраду. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Затримання ексчиновника в Ялті: дивіться відео

Затриманим виявився Юрій Ломенко

Російські ЗМІ пишуть, що затриманим є колишній депутат міської ради Ялти від "Єдиної Росії" та ексмер Сімеїзу Юрій Ломенко. 25 жовтня він достроково склав повноваження депутата Ялтинської міськради. Причини відставки залишаються в таємниці.

Цікаво! 2017 року Юрій Ломенко заснував національно-культурну автономію "Українці Криму". Він же й очолив її. При цьому у жовтні 2021 року організація була ліквідована. Ломенко був депутатом ялтинської міськради кілька років.