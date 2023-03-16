Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, мир должен жестко задерживать русских шпионов, чтобы страна-агрессорка начала бояться.

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Задание русских шпионов

Подоляк отметил, что Россия активно использует в других странах агентурные сети.

Россия все нервнее использует свои законсервированные сети. Не только стандартные лоббистские сети, но и посольства максимально использует. Очень много агентов, "полезных идиотов",

– сказал он.

Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул, что Кремль отправляет шпионов в другие страны для выполнения 3-х фундаментальных задач. В первую очередь Россия хочет, чтобы количество военной помощи для Украины уменьшилось.

"Гуманитарная помощь их не обходит, потому что для россиян люди – это биосусор, что свои, что в других странах. Но они хотят уменьшить военную помощь Украины. Для этого нужны постоянные дискуссии в других обществах", – обьяснил чиновник.

Михаил Подоляк отметил, что также агенты Кремля намеревались продвигать в других странах. тему скорейшего перемирия Украины с Россией. За это время страна-террористка могла бы взять паузу, накопить ресурсы и снова прийти в Украину.

Кроме того, как утверждает советник главы ОП, еще одной задачей российских шпионов является максимальная дискредитация Украины в мире. Они пытались показать, что Украина в разных государствах планирует совершать теракты, чтобы привлекать больше внимания к войне.

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Мир должен жестко наказывать агентов Кремля

Советник главы Офиса Президента Украины обратил внимание, что Россия убеждена: агенты Кремля в других государствах смогут оказать большое влияние на ход войны. Также россияне постоянно проводят обучения вблизи стран Балтии, чтобы запугать их, но все напрасно.

"Вся северная Европа – Литва, Латвия, Эстония – постоянно говорит о том, что нужно максимально помогать Украине. Они (россияне – 24 Канал) делают пуски "Искандеров", сбили американский беспилотник над Черным морем, говорят, что могут взорвать железные дороги в Польше, создают проблемы в Молдове", – вспомнил он.

Михаил Подоляк отметил, что пока еще не все поняли, что Россия совсем не такая, какой всегда хотела казаться. Если бы все государства это понимали, то без проблем предоставляли бы Украине все необходимое оружие.

Он подчеркнул, что Украина продолжает объяснять миру, что мир довоенного типа уже не вернется и нужно перестать бояться Россию.

Следует жестко разоблачать и задерживать. Россия должна бояться. Все страны должны жестко наказывать нарушение Россией международных правил. Это было бы гораздо результативнее с точки зрения ускорения финализации войны,

– добавил Подоляк.

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