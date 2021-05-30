Самое сильное загрязнение пляжей в истории: на Шри-Ланке собирают кучи мусора после пожара судна

Шри-Ланка столкнулась с "сильнейшим загрязнением пляжей в истории страны". Все из-за выброса пластика из горящего контейнеровоза MV X-Press Pearl.

Миллионы полиэтиленовых гранул, которые вымывает на пляжах, угрожают мелководью, где разводят рыб. О "сильном загрязнении" заявила глава Управления морской среды и защиты страны Дхаршани Лахандапура.

Кстати Американские ученые научились перерабатывать пластик в реактивное топливо

Какое влияние на морскую фауну

Власти обеспокоены инцидентом. Дело в том, что набережная известна крабами и гигантскими креветками, а также туристическими пляжами. Сейчас оценивают влияние загрязнения на мангровые заросли, лагуны и морскую дикую природу в регионе.

Почему возникло такое загрязнение