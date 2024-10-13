С приближением выборов: между штабом Харрис и Белым домом растет напряжение, – Axios

Отношения между штабом кандидата в президенты США Камалы Харрис и Белым домом в последние недели становятся все более напряженными с приближением президентских выборов, которые состоятся уже 5 ноября.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают.

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Между штабом Харрис и Белым домом – ряд недоразумений

Издание Axios пишет, что команда действующего президента США стремится к победе Харрис на выборах. Впрочем, некоторые помощники Джо Байдена все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.

В то же время некоторые из команды Харрис говорит, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании кандидата.

Как напоминает издание, еще на прошлой неделе Байден провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис готовилась провести мероприятие в Мичигане. Это могло означать то, что ее мероприятие получит меньше телевизионного освещения, чем могло бы быть.

Белому дому не хватает человека в комнате, который бы прежде всего думал о том, как все это повлияет на кампанию,

– подчеркивал представитель команды Харрис.

По данным источников, недоразумения возникают и между теми, кто входил в начальный предвыборный штаб Байдена, и теми, кто присоединился к штабу действующего кандидата на пост в президенты США в последние недели. Некоторые члены ее команды с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают.

Впрочем, как рассказали собеседники Axios, несмотря на разочарование в координации между старшими сотрудниками с обеих сторон, большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе.