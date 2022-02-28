Штаб ООС опроверг фейк о заброшенной танковой бригаде на Донбассе

Вместе с военными действиями в Украине идет информационная война. Оккупанты создают много фейков, которые украинские власти опровергают.

Да, недавно в сети появилась информация, якобы на Донбассе заброшенная танковая бригада нуждается в помощи. В ООС это опровергли.

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Что известно об этом фейке? В сети кто-то обнародовал информацию, якобы на Донбассе танковая бригада, которую расстреляли оккупанты, нуждается в медицинской помощи. Говорили, что там десятки раненых и погибших. Однако в ООС эту информацию опровергли.

В ООС также посоветовать не верить фейкам и пользоваться только информацией из проверенных и достоверных источников.

Добавим, что Румыния усиливает свою военную и гуманитарную поддержку. Сингапур также направил гуманитарную помощь.

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