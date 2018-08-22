Штаб ООС опубликовал фото последствий дерзкого обстрела Зайцевого

21 августа 2018 года вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта Зайцево с применением миномета калибра 82 миллиметров и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. В результате обстрела было зафиксировано разрушение жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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Примерно в 19:20 жители Зайцевого сообщили о попадании боеприпасов, повреждении и возгорании в жилом секторе.

Обстрел Зайцевого

"Представители украинской стороны СЦКК прибыли на место обстрела и зафиксировали, что в результате прямого попадания четырех мин калибра 82 мм полностью разрушены летняя кухня и хозяйственное здание с погребом гражданки Белашевой, проживающей по адресу: ул. Попова, 46. А в результате попадания выстрелов СПГ вызвано выгорание остатков указанных зданий", – говорится в сообщении.

Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено. Пострадавших среди гражданского населения нет.



Результаты обстрела



Боеприпасы, которые не взорвались, не обнаружены

Попадание выстрелов СПГ вызвало выгорание остатков указанных зданий

СЦКК сообщает, что это уже 7-й случай обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры за последнюю декаду.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза с запрещенного вооружения.