Штаб ООС опублікував фото наслідків зухвалого обстрілу Зайцевого
21 серпня 2018 року збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Зайцеве із застосуванням міномету калібру 82 міліметрів та станкового протитанкового гранатомета СПГ-9. Внаслідок обстрілу було зафіксовано руйнування житлового будинку.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
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Приблизно о 19:20 мешканці Зайцевого повідомили про влучання боєприпасів, пошкодження та загорання у житловому секторі.
Обстріл Зайцевого
"Представники української сторони СЦКК прибули на місце обстрілу та зафіксували, що внаслідок прямого влучання чотирьох мін калібру 82 мм повністю зруйновано літню кухню та господарчу будівлю з погребом громадянки Белашевої, яка мешкає за адресою: вул. Попова, 46. А внаслідок влучання пострілів СПГ спричинено вигорання залишків зазначених будівель", – йдеться у повідомленні.
Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Результати обстрілу
Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено
Влучання пострілів СПГ спричинено вигорання залишків зазначених будівель
СЦКК повідомляє, що це вже 7-й випадок обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури за останню декаду.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із забороненого озброєння.