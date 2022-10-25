Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером: о чем говорили лидеры

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Киев. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Наш президент поблагодарил Штайнмайера за поддержку Украины. Об этом сообщает 24 канал.

​К теме Детские оправдания и просьбы Путина – Давыдюк о цели первого визита Штайнмайера в Украину

Зеленский встретился со Штайнмайером

Поздравляю в Киеве Федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера! Вклад Германии в наш путь в мир и восстановление территориальной целостности – очень весомый,

– заявил украинский президент.

Зеленский поблагодарил Штайнмайера за помощь в восстановлении Украины, а также за поставки зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Впрочем, украинский лидер отметил, что одной системы маловато.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что риторика в Германии по поддержке Украины изменилась

"Сейчас она более теплая, чем погода на улице", – сказал президент.

Как проходила встреча Зеленского и Штайнмайера: смотрите видео

Новая помощь от Германии

Штайнмайер во время своего визита объявил о передаче Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, желающий Путин, может повлечь за собой новую войну,

– подчеркнул президент Германии.

Россия заставила Штайнмайера скрываться в укрытии

Штайнмайер во время визита в Корюковку был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ. Украинки рассказали немецкому президенту, что практически каждый день слышат звуки сирен и уже привыкли к ним.

Издание BILD сообщило, что Штайнмайер провел в укрытии более часа. Тревогу объявили, когда президент Германии общался с мэром Корюковки Ратаном Ахмедовым.

Напомним, политолог Валентин Гладких рассказал, что президент Германии все равно является важной политической фигурой мирового уровня.

"Даже если Штайнмайер приехал сюда просто "отметиться" – это тоже о многом говорит. Это значит, что быть в Украине, общаться с Зеленским – сегодня репутационно играет "в плюс" и можно считать достижением. Поэтому этот визит можно оценивать положительно", – заявил аналитик.

Он подчеркнул, что визит не вызывает иллюзий, что это что-то коренным образом изменит, но он, безусловно, важен и недооценивать его не стоит.

Достойно внимания – В Киев приехал президент Германии Штайнмайер: смотрите видео