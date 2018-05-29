Штайнмайер успокоил Порошенко относительно последствий строительства "Северного потока-2"
Обеспокоенность Украины тем, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, являются безосновательными.
Об этом после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко 29 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", – заявил немецкий лидер.
Читайте также: Премьер Польши остро высказался о "Северном потке-2"
Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.
"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", – отметил Штайнмайер.
К слову, после встречи со Штайнмайером Порошенко призвал продлить санкции против России.
Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.