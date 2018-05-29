Штайнмаєр заспокоїв Порошенка щодо наслідків будівництва "Північного потоку-2"

Занепокоєння України тим, що з будівництвом "Північного потоку-2" вона не транспортуватиме газ до країн Європи, є безпідставними.

Про це після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком 29 травня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

"Стурбованість зі сторони України, що вона припинить бути транзитером у майбутньому, я думаю, це безпідставні переживання", – заявив німецький лідер.

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Він зазначив, що Німеччина докладає зусиль для забезпечення транзиту природного газу через Україну, і для цього ведуться переговори.

"Вони проходять не тільки між Німеччиною і Україною, але також і з Європейським Союзом, і, я сподіваюся, що ці переговори принесуть результати в найближчому майбутньому", – зазначив Штайнмайєр.

До слова, після зустрічі зі Штайнмайєром Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.