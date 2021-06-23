В МИД рассказали о карантине для приезжих из стран с Delta-вариантом COVID-19

Министерство иностранных дел предоставило рекомендации украинцам из-за распространения нового штамма коронавируса Delta. Это необходимо, чтобы защитить здоровье граждан и обеспечить контроль над эпидемической ситуацией в государстве.
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где фиксируют наибольшую вспышку штамма Delta. Говорится об Индии, Великобритании, Португалии и России.
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Что рекомендует МИД
Граждан призывают не ехать в эти страны до полной стабилизации эпидемической ситуации. В то же время тем украинцам, которые сейчас находятся на их территории, рекомендуют соблюдать требования и инструкции от представителей компетентных органов определенной страны.
Граждан призывают безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания. Также они должны быть готовы к дополнительному карантину по прибытии в Украину.Обратите внимание! В Кабмине намерены усилить контроль за людьми, которые прибывают из Великобритании, Индии, России и Португалии. О таких возможных шагах рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
Узнайте больше Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ
Штамм Delta: что известно
- Delta-вариант COVID-19, который впервые зарегистрировали в Индии, обнаружили уже в 92 странах мира. Эксперты обеспокоены, что он может стать доминантным во всем мире.
- Частыми симптомами штамма Delta является общее недомогание, высокая температура, головная боль, кашель, насморк и боль в горле.
- В Офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить сообщение с другими странами из-за распространения штамма Delta.