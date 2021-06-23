В МИД рассказали о карантине для приезжих из стран с Delta-вариантом COVID-19

Министерство иностранных дел предоставило рекомендации украинцам из-за распространения нового штамма коронавируса Delta. Это необходимо, чтобы защитить здоровье граждан и обеспечить контроль над эпидемической ситуацией в государстве.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где фиксируют наибольшую вспышку штамма Delta. Говорится об Индии, Великобритании, Португалии и России.

К теме К этому надо готовиться, – эпидемиолог о риске заноса из России Delta-варианта COVID-19

Что рекомендует МИД

Граждан призывают не ехать в эти страны до полной стабилизации эпидемической ситуации. В то же время тем украинцам, которые сейчас находятся на их территории, рекомендуют соблюдать требования и инструкции от представителей компетентных органов определенной страны.

Граждан призывают безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания. Также они должны быть готовы к дополнительному карантину по прибытии в Украину.

В Кабмине намерены усилить контроль за людьми, которые прибывают из Великобритании, Индии, России и Португалии. О таких возможных шагах рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Узнайте больше Штамм коронавируса Delta становится доминантным вариантом в мире, – ВОЗ

Штамм Delta: что известно