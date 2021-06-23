Українцям рекомендують утриматися від поїздок до країн, де фіксують найбільший спалах штаму Delta. Мовиться про Індію, Велику Британію, Португалію та Росію.

До теми До цього треба готуватися, – епідеміологиня про ризик занесення з Росії Delta-варіанту COVID-19

Що рекомендує МЗС

Громадян закликають не їхати в зазначені країни до повної стабілізації епідемічної ситуації. Водночас тим українцям, які наразі перебувають на їхній території, рекомендують дотримуватися вимог та інструкцій від представників компетентних органів певної країни.

Громадян закликають невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання. Також вони повинні бути готовими до додаткового карантину після прибуття в Україну.

Зверніть увагу! У Кабміні мають намір посилити контроль за людьми, які прибувають з Великої Британії, Індії, Росії та Португалії. Про такі можливі кроки розповів глава МОЗ Віктор Ляшко.

Дізнайтеся більше Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ

Штам Delta: що відомо