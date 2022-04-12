Шторм в Черном море обезопасил Одесщину от десанта России
12 апреля 2022 , 15:19Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
В Черном море сохраняется штормовая погода, которая, по прогнозам, будет ухудшаться. В связи с этим условий для высадки российского десанта почти нет.
Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
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Есть угроза ракетных атак
В то же время из-за того, что для высадки десанта условия неблагоприятны, существует угроза ракетных атак. Речь идет об атаках как с моря, так и временно оккупированного Крыма.
Поэтому одесситов призывают не пренебрегать сигналами тревоги. О подозрительных предметах и лицах, которые могут иметь признаки диверсии, просят сообщать в компетентные органы.
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