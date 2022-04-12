Шторм в Черном море обезопасил Одесщину от десанта России

В Черном море сохраняется штормовая погода, которая, по прогнозам, будет ухудшаться. В связи с этим условий для высадки российского десанта почти нет.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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Есть угроза ракетных атак

В то же время из-за того, что для высадки десанта условия неблагоприятны, существует угроза ракетных атак. Речь идет об атаках как с моря, так и временно оккупированного Крыма.

Поэтому одесситов призывают не пренебрегать сигналами тревоги. О подозрительных предметах и лицах, которые могут иметь признаки диверсии, просят сообщать в компетентные органы.

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