Восьмибалльный шторм в Грузии повлек за собой серьезные повреждения инфраструктуры прибрежной зоны курортов Кобулети и Батуми, а также города Поти на побережье Черного моря. Как сообщают местные СМИ, Служба управления чрезвычайными ситуациями Грузии обнародовала заявление, в котором сообщает об угрозе.

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Шторм в Грузии

Призываем население, особенно жителей прибрежных районов, воздержаться от передвижения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды,

– говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра, обильных осадков и штормов в разных частях страны для разрешения ситуации мобилизованные бригады быстрого реагирования, в частности пожарные, полицейские и местные муниципалитеты, отмечают местные СМИ. В Кобулете пострадал пляж и инфраструктура, повреждены кафе и бары.

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В Батуми поврежден Новый бульвар и размыты пешеходные дорожки. Стихия затопила улицы Химшиашвили, где пострадали первые этажи жилых домов. В портовом городе Поти также зафиксировали сильный ветер, срывающий крыши многоэтажек. Ликвидация последствий продолжается.

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