Восьмибальний шторм у Грузії спричинив серйозні пошкодження інфраструктури прибережної зони курортів Кобулеті та Батумі, а також міста Поті на узбережжі Чорного моря. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Служба управління надзвичайними ситуаціями Грузії оприлюднила заяву, в якій повідомляє про загрозу.

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Шторм у Грузії

Закликаємо населення, особливо жителів прибережних районів, утриматися від пересування поблизу берегової лінії через шторм та негоду,

– йдеться у повідомленні.

Через сильний вітер, рясні опади та шторми в різних частинах країни для вирішення ситуації мобілізовані бригади швидкого реагування, зокрема пожежники, поліцейські та місцеві муніципалітети, зазначають місцеві ЗМІ. У Кобулеті постраждав пляж та інфраструктура, пошкоджено кафе й бари.

Шторм у Кобулеті: відео із соцмереж

У Батумі пошкоджено Новий бульвар та розмиті пішохідні доріжки. Стихія затопила вулиці Хімшіашвілі, де постраждали перші поверхи житлових будинків. У портовому місті Поті також зафіксували сильний вітер, який зриває дахи багатоповерхівок. Ліквідація наслідків наразі продовжується.

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