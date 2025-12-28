Такого давно не было: в Финляндии – масштабный сбой в электросети

По состоянию на утро 28 декабря 115 тысяч домохозяйств в Финляндии оставались без электричества. Причина тому зимний шторм "Ханнес", который накрыл страну и вызвал крупнейший за десятилетие сбой электросети.

Шторм "Ханнес" нанес серьезные разрушения электросети Elenia. Эта компания обслуживает Южную и Северную Похьянмаа, Центральную Финляндию, Пирканмаа, Канта-Хяме и Пяйят-Хяме, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Что известно о большом сбое электросети в Финляндии?

По данным компании, на местах повреждения очень серьезные. Ремонтные работы продлятся несколько дней. До следующей недели все перебои с электроэнергией не будут ликвидированы.

Для восстановления электроснабжения компания изолирует поврежденные участки и подключает неповрежденные районы. Благодаря этому около 30 000 клиентов уже получили электричество.

Особенно сильно пострадал регион Пирканмаа, где с 20:00 до 08:00 минувшей ночью поступило почти 600 вызовов, связанных с последствиями шторма. Большинство обращений касались падения деревьев на дороги и линии электропередач.

Также были случаи повреждения зданий сильным ветром. Кроме Пирканмаа, более 1000 аварийных вызовов поступило в Центральную Финляндию, Южную, Северную и Центральную Остроботнию, а также в регион Сатакунта.

Шторм накрыл США и страны Северной Европы