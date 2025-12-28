Шторм "Ханнес" нанес серьезные разрушения электросети Elenia. Эта компания обслуживает Южную и Северную Похьянмаа, Центральную Финляндию, Пирканмаа, Канта-Хяме и Пяйят-Хяме, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.
Что известно о большом сбое электросети в Финляндии?
По данным компании, на местах повреждения очень серьезные. Ремонтные работы продлятся несколько дней. До следующей недели все перебои с электроэнергией не будут ликвидированы.
Для восстановления электроснабжения компания изолирует поврежденные участки и подключает неповрежденные районы. Благодаря этому около 30 000 клиентов уже получили электричество.
Особенно сильно пострадал регион Пирканмаа, где с 20:00 до 08:00 минувшей ночью поступило почти 600 вызовов, связанных с последствиями шторма. Большинство обращений касались падения деревьев на дороги и линии электропередач.
Также были случаи повреждения зданий сильным ветром. Кроме Пирканмаа, более 1000 аварийных вызовов поступило в Центральную Финляндию, Южную, Северную и Центральную Остроботнию, а также в регион Сатакунта.
Шторм накрыл США и страны Северной Европы
- Сильные снежные штормы накрыли США и страны Северной Европы 27 – 28 декабря, вызвав человеческие жертвы, перебои с электроснабжением и транспортный коллапс.
- В Северной Европе снежный шторм "Ханнес" прошел Норвегией, Швецией и Финляндией. В Швеции непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек – оба случая связаны с падением деревьев во время сильного ветра. Шторм оставил сотни тысяч домов без электричества.
- В Финляндии без света оказались более 120 тысяч домов, больше всего – на западе страны. В Швеции перебои с электроснабжением зафиксировали более чем в 40 тысяч домов.
- Непогода также парализовала транспорт. В финском аэропорту Китилла сильный ветер снес пассажирский и малый самолеты со взлетной полосы, после чего работу аэропорта временно остановили.
- В США мощный снегопад накрыл северо-восток страны. В Нью-Йорке зафиксировали рекордное за несколько лет количество снега – 11 сантиметров, во многих округах объявили чрезвычайное положение.
- Из-за непогоды серьезно пострадало авиасообщение: по всей стране задержали более 9 тысяч рейсов, еще сотни были отменены, в частности в районе Нью-Йорка и Великих озер.
- Крупнейшие аэропорты региона предупредили о задержках вылетов и посадок. Жителям северо-востока США рекомендовали воздержаться от поездок из-за опасных дорожных условий и риска ледяных штормов.