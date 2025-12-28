Шторм "Ханнес" завдав серйозних руйнувань електромережі Elenia. Ця компанія обслуговує Південну та Північну Пох'янмаа, Центральну Фінляндію, Пірканмаа, Канта-Хяме та Пяйят-Хяме, передає 24 Канал із посиланням на Yle.
Що відомо про великий збій електромережі у Фінляндії?
За даними компанії, на місцях пошкодження дуже серйозні. Ремонтні роботи триватимуть кілька днів. До наступного тижня всі перебої з електроенергією не будуть ліквідовані.
Для відновлення електропостачання компанія ізолює пошкоджені ділянки та підключає непошкоджені райони. Завдяки цьому близько 30 000 клієнтів вже отримали електрику.
Особливо сильно постраждав регіон Пірканмаа, де з 20:00 до 08:00 минулої ночі надійшло майже 600 викликів, пов'язаних із наслідками шторму. Більшість звернень стосувалися падіння дерев на дороги та лінії електропередач.
Також були випадки пошкодження будівель сильним вітром. Крім Пірканмаа, понад 1000 аварійних викликів надійшло в Центральну Фінляндію, Південну, Північну та Центральну Остроботнію, а також у регіон Сатакунта.
Шторм накрив США та країни Північної Європи
Сильні снігові шторми накрили США та країни Північної Європи 27 – 28 грудня, спричинивши людські жертви, перебої з електропостачанням і транспортний колапс.
У Північній Європі сніговий шторм "Ханнес" пройшов Норвегією, Швецією та Фінляндією. У Швеції негода забрала життя щонайменше двох людей – обидва випадки пов'язані з падінням дерев під час сильного вітру. Шторм залишив сотні тисяч домівок без електрики.
У Фінляндії без світла опинилися понад 120 тисяч будинків, найбільше – на заході країни. У Швеції перебої з електропостачанням зафіксували більш ніж у 40 тисяч домівок.
Негода також паралізувала транспорт. У фінському аеропорту Кітілла сильний вітер зніс пасажирський і малий літаки зі злітної смуги, після чого роботу аеропорту тимчасово зупинили.
У США потужний снігопад накрив північний схід країни. У Нью-Йорку зафіксували рекордну за кілька років кількість снігу – 11 сантиметрів, у багатьох округах оголосили надзвичайний стан.
Через негоду серйозно постраждало авіасполучення: по всій країні затримали понад 9 тисяч рейсів, ще сотні було скасовано, зокрема в районі Нью-Йорка та Великих озер.
Найбільші аеропорти регіону попередили про затримки вильотів і посадок. Мешканцям північного сходу США рекомендували утриматися від поїздок через небезпечні дорожні умови та ризик крижаних штормів.