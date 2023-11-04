По состоянию на пятницу, 3 ноября, ураган "Киран" унес жизни не менее 14 человек, передает 24 Канал. Аномальный дождь вызвал наводнения на значительной территории Европы, заперев жителей в домах, затопив больницы и опрокинув автомобили.

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Ветер вырывает деревья с корнями и срывает крыши

Мощный шторм продвигается к востоку через континент, нанося еще больше разрушений и смертей. Непогода сейчас бушует в Албании. В стране затопило много дорог, в том числе в столице Тирани.

Там мужчина не справился с управлением автомобиля через воду, в результате чего съехал с дороги и врезался в ограждение. К сожалению, водитель погиб.

"Киран" дошел до адриатических берегов Балкан, где сильные ветры вырывали с корнем деревья и срывали крыши. Из-за непогоды Хорватия остановила паромы, соединяющие ее острова с побережьем.

По данным представителей службы гражданской защиты Италии, за три часа от прибрежного города Ливорно до внутренней долины Муджелло выпало 200 миллиметров дождя, что повлекло за собой разлив реки.

В Тоскане 85-летнего мужчину нашли на затопленном первом этаже своего дома и 84-летнюю умершую женщину, пытаясь откачать воду из своего дома. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Была беспрецедентная волна водяных бомб,

– отметил губернатор Тосканы.

В Испании смертоносный шторм вызвал лесные пожары. Власти уже эвакуировали около 800 человек, живущих вблизи горящих лесов. Еще более 2500 человек готовятся к эвакуации.

Местами скорость ветра достигает 207 километров в час.

В Бельгии скончался 5-летний украинец

Прессслужба МИД подтвердила гибель 5-летнего мальчика из Украины в результате мощного ветра. Он погиб 2 ноября в бельгийском городе Генте. Ребенок играл на игровой площадке, когда начался штормовой ветер. Обломанные штормом ветви деревьев упали на него. Ребенка сразу госпитализировали, впрочем, врачам не удалось спасти мальчика.

Вместе с маленьким украинцем играл еще один 3-летний ребенок, который получил значительные ранения.