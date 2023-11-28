Страшная сила природы: какой беды наделал "шторм века" в оккупированном Крыму

26 ноября на временно оккупированном полуострове начался до сих пор невиданный шторм. Стихия свалила сотни деревьев, десятки домов получили повреждения, тысячи людей остались без света, тепла и газа.

Россияне на украинском полуострове до сих пор пытаются ликвидировать последствия "взрывной деятельности" циклона. По словам оккупационных властей, по состоянию на утро 28 ноября без света продолжают сидеть 93 тысячи человек, а в 245 селах нет воды.

Смотрите также Буря валит деревья, море выходит из берегов, в Саках затопило трассу: что происходит в Крыму

Последствия шторма в Севастополе

В СМИ показали, что непогода натворила на центральной набережной города. Гранитные плиты покрытие унесло волнами, у стен остались остатки деревянных конструкций, доски и рекламные щиты.

Кроме того, волны разбили окна и жалюзи киосков, торговые помещения затопило.

Как выглядит центральная набережная Севастополя / Фото "Крым. Реалии"

Шторм повредил логистику оккупантов. Так, в микрорайоне Радиогорка плавучий причал затонул, а береговой сильно поврежден. Уцелеть удалось только столбам освещения. Местные жители больше не смогут воспользоваться морским транспортом для передвижения.

Район "Радиогорки" / Фото соцсети

Так, рейды из-за поврежденного причала в городе запретили. Непростая обстановка в историческом районе Севастополя Северная сторона, расположенная на севере бухты. Там люди вынуждены воспользоваться автобусным транспортом, которого мало. За неимением автобусов накапливаются большие очереди. Почти час местные жители ожидают прибытия общественного транспорта.

В городе прекратили работу катера / Фото соцсети

По данным СМИ, в Севастополе в результате шторма на берег выбросило мину. Известно, что боеприпас обнаружил местный житель. В то же время российские силовики заявили, что это морская реактивно-всплывающая мина и, что она якобы учебная. Пока невозможно проверить правдивость этого заявления. Впрочем, напомним, что оккупанты целенаправленно выбрасывали мины в Черное море, чтобы помешать гражданскому судоходству.

Шторм выбросил на побережье морскую мину / Фото "Крым. Реалии"

В Евпатории дела не лучше

Российские паблики публикуют кадры "работы" шторма в Евпатории. В частности, они показали, что осталось от Лазурной и Дувановской набережных.

Продолжение следует

Как сообщают в российском МЧС, непогода совсем не планирует оставлять оккупированный полуостров в покое. Уже в ночь на 29 ноября жителям Крыма следует ожидать новой волны шторма. Так, в частности, в Севастополе скорость ветра разовьется до 25 метров в секунду, и начнутся сильные дожди.