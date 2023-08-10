В Норвегии бушует сильный шторм: разрушена дамба, власти эвакуировали тысячи людей

В Норвегию пришел мощный шторм "Ганс". Он вызвал серьезные разрушения инфраструктуры, пришлось эвакуировать тысячи людей.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал, что следующие 2 – 3 дня будут для страны критическими.

Смотрите также Дожди и грозы снова накроют почти всю Украину: где будет сильный ливень

Последствия непогоды в Норвегии

Из-за непогоды уровень рек в стране достиг максимального за последние 50 лет показателя. Дома и предприятия затопило или снесло оползнями, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Последствия шторма в Норвегии: смотрите видео

Также власти закрыли главные дороги и приостановили железнодорожное сообщение в больших частях южной Норвегии.

В Норвегии сносит дома: смотрите видео

Разрушена дамба на самой большой реке Норвегии

Из-за сильного дождя разрушилась речная дамба электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии. Она расположена на реке Гломма – самой большой водной артерии страны.

Сначала власти рассматривали возможность подрыва части этой дамбы. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить затопление населенных пунктов ниже по течению, используя ограниченный контролируемый взрыв для снижения давления на дамбу.

Но это предложение было отвергнуто после того, как вода сама прорвала объект. Теперь это будет бесполезно.

В настоящее время правительство ожидает новых наводнений, поскольку реки вышли из берегов. На восточном побережье, севернее Осло, в некоторых районах западной Норвегии и южной части Тренделага прогнозируется 80 – 100 мм осадков.

Последствия шторма в Норвегии: фото

Отметим, что мощный шторм Ганс начался в Швеции и впоследствии перевернулся в Норвегию. Также пострадали части Дании и Финляндии.