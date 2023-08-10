Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере сказав, що наступні 2 – 3 дні будуть для країни критичними.

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Наслідки негоди в Норвегії

Через негоду рівень річок в країні досяг максимального за останні 50 років показника. Будинки та підприємства затопило або знесло зсувами, евакуювали понад 3 тисячі людей.

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Також влада закрила головні дороги та призупинила залізничне сполучення у великих частинах південної Норвегії.

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Зруйновано дамбу на найбільшій річці Норвегії

Через сильний дощ зруйнувалась річкова дамба електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії. Вона розташована на річці Гломма – найбільшій водній артерії країни.

Спочатку влада розглядала можливість підриву частини цієї дамби. Ідея полягала в тому, щоб запобігти затопленню населених пунктів нижче за течією, використовуючи обмежений контрольований вибух для зниження тиску на греблю.

Але цю пропозицію відкинули після того, як вода сама прорвала об'єкт. Адже тепер це буде марно.

Наразі Уряд очікує нових повеней, оскільки річки вийшли з берегів. На східному узбережжі, на північ від Осло, у деяких районах західної Норвегії та південній частині Тренделагу прогнозується 80-100 мм опадів.

Наслідки шторму в Норвегії: фото

Зазначимо, що потужний шторм "Ганс розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також, постраждали частини Данії та Фінляндії.