Непогода в Анкаре повлекла за собой немало проблем городским властям. По воздуху во время шторма летали крыши зданий, ветки деревьев и даже мебель.

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Диван во время шторма вылетел из многоэтажки.

После одного из сильнейших порывов ветра из одной из многоэтажек вылетел диван, пролетел несколько десятков метров в воздухе и врезался в другое здание. Видео, на котором удалось поймать полет дивана, быстро стало вирусным в соцсетях.

В Анкаре засняли полет дивана / Видео Duvar.English

Ненастье в столице Турции сильнее всего разгулялось в районе Этимесгут – там шторм разрушил одну из местных мечетей, а крышу торгового центра полностью сорвало. Скорость ветра достигла 45 километров в час, однако это оказалось только началом непогоды – впоследствии ветер усилился.

Шторм также снес в Анкаре несколько деревьев, и местные власти уже сообщили об одном пострадавшем.

В Анкаре начался сильный дождь. Все наши ответственные команды находятся в состоянии готовности. У нас есть 1221 транспортное средство и 2565 человек персонала, они постоянно вмешиваются в ликвидацию негативных последствий дождя,

– написал мэр столичного муниципалитета Анкары.

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