Мощный шторм накрыл север Италии: вблизи Милана погибла женщина

Север Италии накрыл сильный шторм после нескольких дней сильной жары. В результате падения дерева погибла женщина вблизи Милана.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Мощный шторм в Италии

В медиа информируют, что 63-летняя женщина погибла в городке Робеккето-кон-Индуньо, к западу от Милана, когда возвращалась с прогулки вместе с двумя другими людьми. Указывается, что они травмировались в результате инцидента и их госпитализировали.

Пожарные сообщили, что сейчас ликвидировали около 50 чрезвычайных ситуаций. По их данным, еще 37 остаются нерешенными. Большинство вызовов связаны с опасностью падения деревьев, затопленными подвалами и тавернами, а также с рекламными щитами, сорванных сильными порывами ветра.

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Согласно данным итальянского информагентства Ansa, сильные дожди также фиксировали в восточном регионе Венето, где непогода задела районы вокруг городов Беллуно и Виченца, а также некоторые части Тосканы, где также сообщали о падении деревьев.

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Указывается, что пока на севере страны льют дожди и бушуют штормы, температура в большей части южной и центральной Италии, в частности в Риме, держится около 30 градусов тепла.