Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Чрезвычайная ситуация в Риме

В итальянском Риме произошел взрыв на заправочной станции после ДТП. В результате этого ранены несколько человек – по меньшей мере пожарный и медицинский сотрудник. Предположительно, пострадали и несколько прохожих. Общее количество травмированных может достигать 21 человека.

Происшествие произошло утром 4 июля. Спасателей вызвали на место, после того, как грузовик въехал в трубопровод. Когда специалисты работали на АЗС – произошел мощный взрыв.

Момент взрыва попал на камеру: смотрите видео

BREAKING: Мощный взрыв прогремел на топливной базе на Via dei Gordiani в Риме, Италия,, в результате чего пострадали несколько человек. pic.twitter.com/Aw0EM1dhEW - Монитор погоды (@WeatherMonitors) 4 июля, 2025 г

Во время чрезвычайной ситуации взрывная волна повредила несколько соседних зданий. Пламя от пожара достигло склада, расположенного за заправочной станцией.

Пожар на АЗС в Риме: видео

WATCH: Очередное видео показывает момент взрыва бензоколонки в восточном районе Рима, Италии. Сообщается о многочисленных жертвах. pic.twitter.com/5fiA7mWa0D - AZ Intel (@AZ_Intel_) 4 июля, 2025 г

Напомним, 2 июля в Украине, на окраине Житомира, произошел мощный взрыв на трассе возле на АЗС. Там уничтожено два производственных помещения. По меньшей мере два человека погибли, а 82 – получили ранения.