Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ANSA.
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Чрезвычайная ситуация в Риме
В итальянском Риме произошел взрыв на заправочной станции после ДТП. В результате этого ранены несколько человек – по меньшей мере пожарный и медицинский сотрудник. Предположительно, пострадали и несколько прохожих. Общее количество травмированных может достигать 21 человека.
Происшествие произошло утром 4 июля. Спасателей вызвали на место, после того, как грузовик въехал в трубопровод. Когда специалисты работали на АЗС – произошел мощный взрыв.
Момент взрыва попал на камеру: смотрите видео
Во время чрезвычайной ситуации взрывная волна повредила несколько соседних зданий. Пламя от пожара достигло склада, расположенного за заправочной станцией.
Пожар на АЗС в Риме: видео
Напомним, 2 июля в Украине, на окраине Житомира, произошел мощный взрыв на трассе возле на АЗС. Там уничтожено два производственных помещения. По меньшей мере два человека погибли, а 82 – получили ранения.