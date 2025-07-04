Про це пише 24 Канал з посиланням на ANSA.

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Надзвичайна ситуація в Римі

В італійському Римі стався вибух на заправній станції після ДТП. Внаслідок цього поранені кілька людей – щонайменше пожежник та медичний співробітник. Імовірно, постраждали й кілька перехожих. Загальна кількість травмованих може сягати 21 людини.

Подія сталася вранці 4 липня. Рятувальників викликали на місце, після того, як вантажівка в'їхала в трубопровід. Коли фахівці працювали на АЗС – стався потужний вибух.

Момент вибуху потрапив на камеру: дивіться відео

BREAKING: A powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy, injuring multiple people. pic.twitter.com/Aw0EM1dhEW — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025

Під час надзвичайної ситуації вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будівель. Полум'я від пожежі досягло складу, розташованого за заправною станцією.

Пожежа на АЗС в Римі: відео

WATCH: Another video shows moment of gas depot explosion in eastern neighborhood of Rome, Italy. Reports of multiple victims. pic.twitter.com/5fiA7mWa0D — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025

Нагадаємо, 2 липня в Україні, на околиці Житомира, стався потужний вибух на трасі біля на АЗС. Там знищено два виробничі приміщення. Щонайменше двоє людей загинули, а 82 – отримали поранення.