Надвигается непогода: когда и в каких областях будет сильный ветер

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В большинстве областей Украины усилится ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего Запада, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве и Киевской области прогнозируют шквалы 15 – 18 метров в секунду. В других областях ветер будет сильнее, – до 20 метров в секунду.

Заметим, штормовое предупреждение не объявляли только на Львовщине, Волыни и Закарпатье.

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Штормовое предупреждение на 13 июня / Скриншот с Укргидрометцентра