В Украине объявлено штормовое предупреждение: когда и в каких регионах

В Житомирской и Винницкой областях 13 ноября ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и снижение температуры, что создаст опасность на дорогах.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. На 13 ноября украинские метеорологи прогнозируют облачную погоду с осадками и значительное снижение температуры в отдельных регионах.

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В Украине ожидается мокрый снег и гололед

Наиболее неблагоприятные условия ожидаются в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях, где осадки будут преобладать в виде мокрого снега.

На дорогах возможна гололедица, что потребует повышенного внимания со стороны водителей. В Карпатах прогнозируют гололед.

В Житомирской и Винницкой области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед на дорогах. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура будет колебаться от -2 мороза до +3 тепла, в Карпатах от 0 до 5 мороза.

На Закарпатье и в Карпатах синоптики предупреждают о гололеде. Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду, температура от -2 мороза до +3 тепла.

В других регионах Украины ночью осадков не предвидится, однако днем в большинстве областей возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 1 – 6 тепла, на юге страны ночью 0 – 5 тепла, днем 4 – 9 тепла.

Жителей указанных регионов призывают соблюдать осторожность из-за гололеда на дорогах и возможного затруднения движения.