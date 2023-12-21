В некоторые области Украины идет непогода с сильным ветром: синоптики объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 22 декабря, некоторые области накроет непогода с сильным ветром и снегопадами. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий и объявили штормовое предупреждение.

Ненастье накроет западные области Украины. Там прогнозируют порывы ветра, снег и метели.

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Украинцев предупредили о непогоде

Синоптики предупреждают, что в пятницу, 22 декабря, в Украине будет ветрено, а особенно – на Западе. Так, в западных областях порывы ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду. Во Львовской и Ивано-Франковской ветер будет сильнее – до 25 метров в секунду.

Кроме того, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, а на высокогорье Карпат – сильный снег, порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду и метели.

В Укргидрометцентре сообщили, что из-за непогоды в Западных областях объявили штормовое предупреждение. В связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей также ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

Будьте осторожны на улицах и не отправляйтесь при такой погоде в горы! Берегите себя!

– призывали спасатели.



Штормовое предупреждение на 22 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какая будет погода в Украине 22 декабря

Синоптики прогнозируют осадки на всей территории Украины в пятницу, 22 декабря. Так, в восточных и южных областях прогнозируют небольшие дожди, а на остальных территориях мокрый снег и дожди. Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что местами из-за осадков может возникнуть гололед.

Впрочем, несмотря на обильные осадки, в Украине 22 декабря будет тепло. Синоптики не прогнозируют сильные морозы, а днем температура воздуха будет от +2 до 9 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Черниговской областях, где столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов тепла.