В части областей Украины объявили штормовое предупреждение: карта, где будет бушевать непогода

Синоптики предупредили о стихийных явлениях в ряде областей Украины в четверг, 10 июля. В частности, там ожидаются сильные дожди и грозы.

Кое-где объявили II уровень опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

По данным синоптиков, в четверг, 10 июля, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

Так, в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди. Указывается, что там количество осадков будет от 15 до 30 миллиметров. Также в этих регионах ожидаются грозы.

В Укргидрометцентре сообщили, что в этих регионах объявили I уровень опасности, желтый.

В то же время в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях прогнозируют сильные дожди. По информации синоптиков, количество осадков будет 40 – 80 миллиметров.

В этих областях объявили II уровень опасности, оранжевый.



Где объявлены штормовые предупреждения на 10 июля / Инфографика Укргидрометцентра