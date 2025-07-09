Подекуди оголосили II рівень небезпечності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

За даними синоптиків, в четвер, 10 липня, в низці областей оголошено штормове попередження.

Так, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі. Вказується, що там кількість опадів буде від 15 до 30 міліметрів. Також в цих регіонах очікуються грози.

В Укргідрометцентрі повідомили, що в цих регіонах оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Водночас в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях прогнозують сильні дощі. За інформацією синоптиків, кількість опадів буде 40 – 80 міліметрів.

В цих областях оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.



Де оголошено штормові попередження на 10 липня / Інфографіка Укргідрометцентру