Где будет бушевать непогода в последний день недели, чего именно ждать, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Штормовое предупреждение на 23 июня

В Укргидрометцентре предупреждали, что до конца суток 22 июня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 17 – 22 метра в секунду. В Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях значительные дожди. Это І уровень опасности, желтый.

Также в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях в отдельных районах шквалы 25 – 27 метров в секунду. Это уже II уровень опасности, оранжевый.

Заметим, что на воскресенье штормовое предупреждение объявили в большинстве областей, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а также оккупированного Крыма.

23 июня в западных, днем и в северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью и днем в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях значительный дождь,

– сообщили синоптики.

Добавили, что это I уровень опасности, желтый.

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Где будет непогода 23 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на трое суток

23 июня ночью +15 – +20 градусов, днем +29 – +34. Однако, на Западе и Севере +23 – +38, в Карпатах лишь +18 – +23 градуса.

Далее, 24 – 25 июня на Юге и Востоке, в понедельник и на Севере местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +12 – +17, днем +20 – +25. Однако на Юге и местами Востоке ночью +16 – +21, днем +26 – +31 градус.

Ориентировочный прогноз погоды на 24 июня / Скриншот с Укргидрометцентра