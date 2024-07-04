При этом штормовое предупреждение объявлено на двое суток.

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Штормовое предупреждение

В ближайший час с сохранением до конца суток 4 июля местами грозы, град, шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– пишут синоптики.

В то же время 5 июля местами по Львовской области прогнозируют грозы. Днем местами порывы западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение 4 и 5 июля во Львове / Львовский центр гидрометеорологии

Отметим, что в западных областях 5 июля ожидают температуру на 13 – 18 градусов, днем она не будет опускаться ниже 22 – 27 градусов. Ночью по всей территории, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь.

Кстати, осадки во второй и третьей декаде месяца распределятся пятнисто и неравномерно. Впрочем, суммарное количество за месяц окажется выше нормы в западных регионах