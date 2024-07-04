При цьому штормове попередження оголошено на дві доби.

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Штормове попередження

В найближчу годину із збереженням до кінця доби 4 липня місцями грози, град, шквали 15 – 20 метрів за секунду,

– пишуть синоптики.

Водночас 5 липня місцями по Львівській області прогнозують грози. Вдень подекуди пориви західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Штормове попередження 4 та 5 липня в Львові / Львівський центр гідрометеорології

Зазначимо, що в західних областях 5 липня очікують температуру на 13 – 18 градусів, вдень вона не опускатиметься нижче 22 – 27 градусів. Вночі по всій території, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ.

До речі, опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто й нерівномірно. Утім, сумарна кількість за місяць виявиться вищою за норму в західних регіонах