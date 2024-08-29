Грозы, шквалы и огромный град: на Львовщину надвигается непогода

Во Львове и области объявили штормовое предупреждение. До конца суток регион могут накрыть грозы, шквалы и град.

В то же время осадки на пятницу, 30 августа, во Львовской области не прогнозируются. Небольшие дожди будут только в южных областях.

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Львовян предупредили о непогоде

В гидрометцентре предупредили, что до конца суток 29 августа Львов и Львовскую область накроет непогода. Так, синоптики предупреждают, что местами будут грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду и град (диаметр 6 – 19 миллиметров).

Поэтому на Львовщине объявили штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.



Штормовое предупреждение на Львовщине

В пятницу, 30 августа, во Львове прогнозируется сухая погода без осадков, но с переменной облачностью. Температура воздуха будет достигать +30 градусов, а ночью – от +15 до +17 градусов. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду.

Что касается начала осени и погоды в первые дни сентября, то синоптики не прогнозируют резкого спада температуры. Также не стоит ожидать сильных осадков.

Температура остается высокой, днем +30, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди,

– рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью 24 Каналу.

Она подчеркнула, что в первую неделю сентября осадков не будет вообще.