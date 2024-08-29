Водночас опади на п'ятницю, 30 серпня, у Львівській області не прогнозуються. Невеликі дощі будуть лише у південних областях.

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Львів'ян попередили про негоду

У гідрометцентрі попередили, що до кінця доби 29 серпня Львів та Львівську область накриє негода. Так, синоптики попереджають, що місцями будуть грози, шквали 15 – 20 метрів на секунду та град (діаметр 6 – 19 міліметрів).

Через це на Львівщині оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.



Штормове попередження на Львівщині

У п'ятницю, 30 серпня, у Львові прогнозується суха погода без опадів, але з мінливою хмарністю. Температура повітря сягатиме +30 градусів, а вночі – від +15 до +17 градусів. Вітер північно-східний, до 10 метрів на секунду.

Що стосується початку осені та погоди у перші дні вересня, то синоптики не прогнозують різкого спаду температури. Також не варто очікувати сильних опадів.

Температура залишається високою, вдень +30, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36 градусів. Опадів сильних не очікуємо. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі,

– розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок в інтерв'ю 24 Каналу.

Вона наголосила, що у перший тиждень вересня опадів не буде взагалі.