Как обжаловать штраф от ТЦК: правила, сроки и основания для суда

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. За нарушение определенных правил мужчины могут получить штраф от ТЦК.

О том, когда и как можно обжаловать такое наказание в комментарии изданию "РБК-Украина" объяснил адвокат, руководитель судебной практики юридической компании "Де-Юре" Юрий Костынюк.

Когда можно обжаловать штраф?

По словам адвоката, военнообязанный имеет право обжаловать постановление о наложении денежного взыскания, если считает его необоснованным или вынесенным с нарушениями. Однако исход дела зависит от наличия убедительных доказательств.

Правовед обратил внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего – срок обжалования составляет 10 дней с даты принятия постановления, или со дня, когда лицо узнало о его вынесении.

Если этот срок пропущен, подать иск на обжалование возможно только при наличии уважительных причин, в частности из-за болезни или командировки. Но и эти причины должны быть подтверждены документально.

В то же время следует учесть, что судебное разбирательство может длиться несколько месяцев.

На каких основаниях суд может отменить постановление?

В свою очередь, суды могут принять решение об отмене постановления при наличии существенных нарушений.

В частности, основанием может стать ненадлежащее вручение повестки – если отсутствует личная подпись о ее получении или нет подтверждения от Укрпочты о доставке заказного письма.

Также решение могут признать незаконным из-за процессуальных нарушений. Речь идет о случаях, когда лицо не уведомили должным образом о дате, времени и месте рассмотрения дела в ТЦК.

Еще одним основанием является недостаточность доказательств – повестка якобы зафиксирована в электронном реестре, но фактически не была вручена адресату.

Важны сроки привлечения к ответственности. Если постановление вынесено по истечении определенного законом срока, его также могут отменить.

Адвокат Костынюк отмечает, что подача иска не приостанавливает автоматически взыскание штрафа. Пока идет судебное разбирательство исполнительная служба может заблокировать счета нарушителя.

Чтобы избежать блокировки средств можно или подать в суд отдельное ходатайство о приостановлении взыскания, или оплатить сумму штрафа сразу, а в случае выигрыша суда вернуть ее через отдельный иск.

Какие последствия предусмотрены за неуплату штрафа?