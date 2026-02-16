Как обжаловать штраф от ТЦК: правила, сроки и основания для суда
- Военнообязанный может обжаловать штраф в течение 10 дней от принятия постановления, если считает его необоснованным или с нарушениями.
- Суд может отменить постановление из-за существенных нарушений, такие как ненадлежащее вручение повестки или недостаточность доказательств.
В условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. За нарушение определенных правил мужчины могут получить штраф от ТЦК.
О том, когда и как можно обжаловать такое наказание в комментарии изданию "РБК-Украина" объяснил адвокат, руководитель судебной практики юридической компании "Де-Юре" Юрий Костынюк.
Когда можно обжаловать штраф?
По словам адвоката, военнообязанный имеет право обжаловать постановление о наложении денежного взыскания, если считает его необоснованным или вынесенным с нарушениями. Однако исход дела зависит от наличия убедительных доказательств.
Правовед обратил внимание на несколько ключевых моментов. Прежде всего – срок обжалования составляет 10 дней с даты принятия постановления, или со дня, когда лицо узнало о его вынесении.
Если этот срок пропущен, подать иск на обжалование возможно только при наличии уважительных причин, в частности из-за болезни или командировки. Но и эти причины должны быть подтверждены документально.
В то же время следует учесть, что судебное разбирательство может длиться несколько месяцев.
На каких основаниях суд может отменить постановление?
В свою очередь, суды могут принять решение об отмене постановления при наличии существенных нарушений.
В частности, основанием может стать ненадлежащее вручение повестки – если отсутствует личная подпись о ее получении или нет подтверждения от Укрпочты о доставке заказного письма.
Также решение могут признать незаконным из-за процессуальных нарушений. Речь идет о случаях, когда лицо не уведомили должным образом о дате, времени и месте рассмотрения дела в ТЦК.
Еще одним основанием является недостаточность доказательств – повестка якобы зафиксирована в электронном реестре, но фактически не была вручена адресату.
Важны сроки привлечения к ответственности. Если постановление вынесено по истечении определенного законом срока, его также могут отменить.
Адвокат Костынюк отмечает, что подача иска не приостанавливает автоматически взыскание штрафа. Пока идет судебное разбирательство исполнительная служба может заблокировать счета нарушителя.
Чтобы избежать блокировки средств можно или подать в суд отдельное ходатайство о приостановлении взыскания, или оплатить сумму штрафа сразу, а в случае выигрыша суда вернуть ее через отдельный иск.
Какие последствия предусмотрены за неуплату штрафа?
Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на уплату штрафа предоставляется 15 дней. Если за это время не поступило подтверждение оплаты или жалобы в суд, ТЦК имеет право передать постановление в исполнительную службу.
Если штраф будет взиматься принудительно – сумма удваивается, а также добавляется 10% исполнительного сбора и расходы на производство.
Исполнительная служба может сразу арестовать банковские счета, имущество должника и ограничить право управления транспортными средствами.