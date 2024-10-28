В Раде предлагают упростить наложение штрафа за игнорирование повесток: каким образом

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассматривает вероятность упрощения механизма привлечения к ответственности граждан, которые игнорируют полученные повестки.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №12093, обнародованная на сайте Верховной Рады Украины. Согласно документу, предлагают увеличить количество случаев, при которых возможно накладывать штраф заочно, без протокола.

Смотрите также ТЦК, СБУ, разведка и полиция будут обмениваться данными, – Умеров об усилении воинского учета

Механизм штрафов за игнорирование повесток могут упростить

Сегодня в Украине предусмотрена административная ответственность за несоблюдение правил воинского учета и законодательства по мобилизации. В таком случае могут наложить штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

В Комитете предлагают выносить постановление о заочном штрафе без составления протокола в случае возвращения повестки из территориального центра комплектования и социальной поддержки с отметкой о невручении или отказе в получении.

Если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, время и место вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении,

– говорится в карточке.

Напомним, соответствии с законом №11434, срок проведения всеобщей мобилизации в Украине продлили с 12 августа 2024 года еще на 90 дней. То есть до 9 ноября. Поскольку война продолжается, вскоре военное положение и всеобщую мобилизацию могут снова продлить еще на 90 дней, – до 7 февраля 2025 года.