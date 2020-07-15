Штраф за отсутствие маски у посетителя: как правительство предложило наказывать бизнес
За несоблюдение масочного режима в общественном месте правительство предлагает наказывать не только посетителей того или иного заведения, но и его владельца. Причем, если для самого нарушителя штраф будет небольшим, то для представителей бизнеса – немаленький.
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 15 июля. Кабмин предложил Раде его рассмотреть, пишет 24 канал.
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Какие штрафы предлагают ввести в Кабмине:
- Для предпринимателей, учреждений, организаций, осуществивших пропуск лица в общественное здание, сооружение, транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот-штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен.
- Для граждан за несоблюдение маскового режима-штраф от 170 до 255 гривен (это предложено другим законопроектом).
Штраф за отсутствие маски / Инфографика 24 канала
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Чтобы такие штрафные санкции за несоблюдение масочного режима вступили в действие, за уже одобренный правительством проект закона должны проголосовать народные депутаты.