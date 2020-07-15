За несоблюдение масочного режима в общественном месте правительство предлагает наказывать не только посетителей того или иного заведения, но и его владельца. Причем, если для самого нарушителя штраф будет небольшим, то для представителей бизнеса – немаленький.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 15 июля. Кабмин предложил Раде его рассмотреть, пишет 24 канал. Ранее Штрафы за отсутствие маски в публичных местах и транспорте: какие суммы и кто будет платить Какие штрафы предлагают ввести в Кабмине: Для предпринимателей, учреждений, организаций , осуществивших пропуск лица в общественное здание, сооружение, транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот-штраф в размере от 3 400 до 5 100 гривен .

, осуществивших пропуск лица в общественное здание, сооружение, транспорт во время действия карантина без надетого респиратора или маски, которая закрывает нос и рот-штраф в размере . Для граждан за несоблюдение маскового режима-штраф от 170 до 255 гривен (это предложено другим законопроектом). Штраф за отсутствие маски / Инфографика 24 канала ​Обратите внимание Как и где нужно носить медицинскую маску? Чтобы такие штрафные санкции за несоблюдение масочного режима вступили в действие, за уже одобренный правительством проект закона должны проголосовать народные депутаты.